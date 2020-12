36 millions d’euros injectés dans l’économie belge, via les chèques consommation. Voilà le premier bilan tiré par les trois émetteurs de chèques en Belgique. Un flop ? Non, pas vraiment. On peut même dire que la mise en place a été rapide. Et la fin d’année pourrait encore accélérer les choses. Reste à savoir si ces chèques sont une mesure de soutien/relance efficace. Réponse #SpoilerAlert : Non.