Le marché matinal : Fin du monopole des notaires sur la succession ? sur Auvio

Les héritiers doivent-ils obligatoirement passer par un notaire pour la succession ? Et bien non, malgré une croyance pourtant largement répandue. Depuis le mois de juin, la start-up Legacio est partie à l’assaut du monopole des notaires en matière successorale. Cette « Legal Tech » se targue de faire plus rapide et moins cher que les notaires, qui « ont un monopole de fait qui n'est pas justifié en matière de succession ». Itw avec François Kiesecoms, CEO de Legacio.