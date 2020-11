Le marché matinal : Vers 80% de taux d'emploi en 2030 ? sur Auvio

L’emploi recule en Belgique, deuxième confinement oblige. Et pourtant, l’objectif de long terme fixé par le gouvernement fédéral est d’atteindre 80% de taux d’emploi en 2030. Cela impliquera de renforcer l’insertion professionnelle des personnes dites peu qualifiées. Et si l’on essayait autre chose que ce que l’on a toujours fait ? Qu’est-ce qui cloche avec l’insertion socio-professionnelle des peu qualifiés aujourd’hui ? Entretien avec Thierry Dock économiste et chargé de cours à l’UCL.