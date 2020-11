Le marché matinal : Jour « J » aux Etats-Unis sur Auvio

La campagne électorale est terminée, et un constat : les marchés boursiers sont en pleine période de turbulence. « Et alors ? ». La volatilité augmente toujours à l’approche des élections américaines, non ? Est-ce que réellement c’est un élément qui pèse dans la balance d’une élection ? Oui, parce les citoyens américains sont fortement et directement exposés aux marchés financiers. Avec Bernard Keppenne et Lionel Henrion.