Simon BOURGEOIS s’intéresse ce vendredi à la galère des étudiants à trouver un job en cette période. Plus besoin de serveurs dans les bars, presque plus de sortie le soir, fini les baby-sittings, sans compter les étudiants eux-mêmes en quarantaine qui doivent annuler... Sale temps pour les jobistes. Pour certains, il devient de plus en plus difficile de boucler les fins de mois.