"Neutre en carbone", et alors ? Google, Facebook, Apple, Microsoft, …Nestlé, De plus en plus de multinationales annoncent un objectif de neutralité carbone. 2020, parfois 2030… Quels sont les angles morts de ces annonces ? Sont-elles dès lors crédibles ? On en parle avec Antoine Geerinckx, fondateur et CEO de CO2Logic.