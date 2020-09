Le marché matinal : La nouvelle réalité sociale des USA sur Auvio

Dans la foulée du premier débat Biden-Trump, quelles sont les divergences et les convergences économiques entre les programmes des deux candidats à la présidentielle américaine ? Le grand défi : la fracture sociale croissante, surtout depuis la pandémie, entre les 20% d’américains aux revenus les plus élevés... et tous les autres. Et le scénario du pire : des résultats électoraux contestés, selon Anton Brender et Florence Pisani (Candriam)