Entretien avec Didier Paquot, économiste et chercheur associé à l’Institut Destrée. Pour ce spécialiste de l’économie wallonne, et de l’emploi en particulier, le constat est clair : la Wallonie reproduit de génération en génération du chômage structurel. Pour les solutions, il ponte du doigt le Forem... et les entreprises.