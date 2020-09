Le marché matinal : Une tendance de fonds dans le commerce en ligne : la seconde main sur Auvio

Cross-Border Commerce Europe sort son 1er top 100 des meilleures plateformes de vente en ligne en Europe. Constat : déjà aujourd’hui, 41% des « champions du commerce en ligne » en Europe vendent de la seconde main. Et « d’ici 2025, la vente d’articles de seconde main (en ligne) sera 1,5 fois plus importante que celle de la mode rapide et représentera 13% de la garde-robe moyenne ». De quoi remettre en perspective l’annonce de Zalando Belgique, qui se lance dans le marché de l’occasion dès le mois d’octobre. Ni marketing, ni geste écolo, il s’agit avant tout d’un marché à conquérir. Itw avec