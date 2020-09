Le marché matinal : La place des femmes dans le secteur financier ? sur Auvio

Encore bien trop petite. Women in Finance sort ce jeudi son rapport annuel après un an d’activité. Les résultats ? Encourageants, mais le chemin à parcourir reste encore très long. Il y a un « double plafond de verre » pour les femmes dans la finance –échelons à partir desquels elles disparaissent. Et la digitalisation n’aide pas. Avec Claire Godding, co-président de Women in Finance, il sera question de modalités de recrutement, et de diversité comme améliorant…la stabilité financière.