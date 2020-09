Le marché matinal : Comment lutter contre les « monopoles » des géants du web ? sur Auvio

L’Europe veut pouvoir forcer les Googles, Facebook, Amazon et autres à se démanteler ou à vendre certaines de leurs activités européennes. Et si plutôt que la voie régulatoire, on améliorait le web ? Thibault Verbiest est avocat spécialisé en nouvelles technologies. Il préside la fondation d’utilité publique IOUR – pour « Internet de ressources universelles », basée à Bruxelles, et co-signe un livre qui sort fin octobre : « Un autre Internet est-il possible ? » Il y propose de modifier Internet, rien que ça. Avec tous les bouleversements économiques que cela pourrait engendrer, dont un jeu