Le marché matinal : Et si le dollar perdait sa suprématie ? sur Auvio

Mardi, le taux de change de l’euro a augmenté face au dollar, pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans. Et si le dollar perdait sa suprématie ? La part du dollar dans les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine est tombée en 2020 sous les 50%. Il y a cinq ans cette part était encore…de 90%. Cela veut dire quoi ? Que la « dédollarisation » des échanges entre la Russie et la Chine s’accélère. Le billet vert est progressivement marginalisé par les deux pays. Quel intérêt pour eux de se passer de plus en plus du dollar, dans une « alliance financière » ? Est-ce que c’est une