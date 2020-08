Le marché matinal : Plus de sécurité pour les achats en ligne sur Auvio

Michel GASSEE s’intéressera aux achats en ligne ce mardi et au changement dans le sens d'une plus grande sécurité. Il faudra désormais, pour tout achat en ligne d'une valeur supérieure à 1500 euros, produire ce que les spécialistes appellent une "authentification forte". Plus question de se contenter d'un numéro de carte bancaire et du code inscrit au verso (code CVC). Quant à cette authentification forte, définition avec Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, l'organisation patronale du secteur financier.