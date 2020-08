Le marché matinal : Le CO2 tant décrié, future matière première ? sur Auvio

Cela fait des années que l’on entend parler de séquestration et stockage du CO2 comme technique prometteuse afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Capter le CO2 émis, recette magique pour l’environnement…ou miroir aux alouettes ? Ni l’un ni l’autre. Une technique qui pourra faire son job, mais pas plus. Qui reste chère aujourd’hui, et pour laquelle il faut surtout développer la réutilisation du CO2. Oui, matière première, en quelque sorte. Itw avec Lucas van der Saag, de chez GreenFish.