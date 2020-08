Simon BOURGEOIS. Comme tous les lundis, plongée dans le monde des start up et des petites entreprises. Comment traversent-elles la crise ? Comment s'adaptent-elles ? Direction la frontière française, entre Tournai et Roubaix. A la rencontre d'une startup qui va très bien, qui profite de la période actuelle : « Stocklear », spécialiste du déstockage et des invendus de grands magasins