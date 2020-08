Le marché matinal : Les voitures d'occasion ont la cote sur Auvio

Ces derniers jours, le secteur automobile européen semble reprendre des couleurs. Malgré des pertes gigantesques pour la plupart des constructeurs à cause du confinement, les perspectives de vente semblent s’éclaircir pour les prochains mois. Et pourtant…dans l’immédiat, c’est surtout le marché de l’occasion qui a repris du poil de la bête en Belgique.

Bien plus rapidement que celui des véhicules neufs. En juillet, et par rapport à 2019, les ventes voitures d’occasion font +15,8%. Les immatriculations de voitures neuves : +1,3%

Mais pourquoi donc ?