Le marché matinal : Kodak se lance dans les composants pharmaceutiques sur Auvio

Kodak va produire…des composants pharmaceutiques. L’ancien géant industriel de la photographie, connu pour voir complètement loupé son virage numérique, avait déposé le bilan en 2012. Un phénix qui renait de ses cendres ? Pas vraiment. Plutôt une grande opération américaine pour relocaliser la production de principes actifs sur le sol américain et rendre le pays moins dépendant de l’étranger. La pandémie de Covid-419 est passée par là…Un prêt gouvernemental de 765 millions de dollars sera accordé à la compagnie. L’action Kodak, qui ne valait presque plus rien, a gagné plus de 1500% en une se