Le marché matinal : Difficultés pour les femmes dirigeante d'obtenir des financements sur Auvio

Témoignage d’Hinde Boulbayem, CEO et fondatrice de SUMY, une entreprise bruxelloise active dans la logistique verte. Aujourd’hui, l’entreprise est à l’arrêt complet, les liquidités sont dans le rouge. Et faute de financement, difficile d’envisager un redémarrage, ce sera la faillite.

Malgré une croissance (financière et de l’emploi) depuis 2013, la dirigeante dénonce les énormes difficultés pour les femmes dirigeantes d’entreprises d’avoir accès à du financement.