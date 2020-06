Le marché matinal : Baisse annoncée de 10% du PIB belge en 2020 sur Auvio

Une baisse annoncée de 10% du PIB belge en 2020, cela fait plus de 50 milliards d’euros de richesse « évaporés ». Derrière ces chiffres abstraits, l’exemple concret de Dumoulin Aero. La PME industrielle (Alleur) fabrique des pièces pour ailes d’avions et emploie 50 personnes. Elle s’attendait à une croissance de 25% en 2020. En lieu et place, ce sera plutôt -50, voire -60%. « Il y a pour l’instant une insouciance incroyable. La crise est devant nous et elle sera redoutable », nous dit son CEO, Geoffroy Cammermans.