Le marché matinal : Effondrement des prix du pétrol sur Auvio

Les prix du pétrole se sont littéralement effondrés vendredi soir après l'échec des négociations entre l'Opep et la Russie sur la prolongation de l'accord visant à réduire la production de pétrole pour soutenir les prix. Et samedi, l'Arabie saoudite a décidé de casser les prix de son pétrole. Va-t-on vers un baril à 20 dollars (c'était environ 70 dollars le baril début janvier) ? Certains analystes l'annoncent déjà, on est peut-être en train d'assister à un contre-choc pétrolier. Eléments de réponse avec la situation sur les marchés en Asie ce lundi matin.