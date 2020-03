Le marché matinal : Nous ne sommes pas tous égaux face à la hausse des prix sur Auvio

Michel GASSEE nous parlera d'une étude que vient de publier le centre de recherche Itinera, qui montre que nous ne sommes pas tous égaux face à la hausse des prix. Un constat parmi d'autres : l'inflation frappe plus les familles modestes que les autres, et c'est notamment lié au logement (avec en particulier les prix de l'énergie) qui absorbe une part plus importante de ressources des familles modestes.