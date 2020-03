Le marché matinal : Moins d'emballages pour les produits alimentaires sur Auvio

Le volumes des produits alimentaires mis sur le marché en Belgique a augmenté de 31% entre 2004 et 2018 mais dans le même temps, la quantité d'emballage utilisée par l'industrie alimentaire belge est restée stable selon la fédération patronale du secteur, Fevia. Qui promet que les entreprises du secteur continuent à investir pour "des emballages moins nombreux, plus légers et plus durables".