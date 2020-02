Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation ouvre ses portes ce samedi. La construction bat son plein, et elle construit... de plus en plus petit. La tendance se confirme. Pourquoi ? Les belges sont-ils prêts à suivre ? Mouais. La promesse du plus petit qui calme un peu les prix pour les logements neufs, ça tient la route ? Itw avec Julien Manceau, économiste senior chez ING.