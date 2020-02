Le marché matinal : #Papergate sur Auvio

La Banque Mondiale dans la tourmente. 7,5% de l’aide au développement versée aux pays les plus pauvres finit cachée dans des paradis fiscaux. Non seulement cela remet en cause les missions de la Banque Mondiale, mais en plus, celle-ci a tenté de censurer la publication interne - publiée, enfin, ce mercredi. L’aide au développement...nourrit la corruption des pays pauvres. Aussi au bénéfice de places financières occidentales. Une débâcle monumentale.