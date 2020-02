Le marché matinal : Le steak d'Aloyau, trésor wallon sur Auvio

Maxime PAQUAY nous parle ce lundi matin du steak d’aloyau, pièce de bœuf à haute valeur ajoutée, qui permet d’expliquer pourquoi la Région Wallonne tous partis confondus, a déclaré il y a pile un mois son opposition au projet d’accord commercial entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur: Urugay, Paraguay, Brésil, et Argentine. En réalité, depuis six mois, 200 mille tonnes de bœuf d'aloyau entrent en Europe chaque année. Les responsables ? Etats-Unis, CETA,...et Mercosur. Le véritable risque du libre-échange pour la filière bovine wallonne, ce n’est pas du bœuf bas de gamme, aux hormon