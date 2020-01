Le marché matinal : Les locataires plus pauvres que les propriétaires sur Auvio

L’écart se creuse entre propriétaires et locataires, en matière de pauvreté. Les locataires sont plus souvent en situation de pauvreté que les propriétaires. Mais en plus, l'écart entre ces deux catégories s'est creusé au cours des 15 dernières. Faut-il pour autant plaider pour un accès renforcé à la propriété, pour plus de propriétaires ? Pas si simple. Interview de François Ghesquière, chargé de recherche à l’IWEPS.