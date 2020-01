Séquence consommateur, salarié, assuré, boursicoteur,... Maxime Paquay. Les cours du gaz naturel, en chute vertigineuse. En cause ? Une surproduction globale et accessoirement un hiver doux. A tel point que le gaz est devenu plus rentable que le charbon...même en Allemagne. Vers la fin du charbon en Europe ? C’est tout à fait possible. Interview de Philippe Van Troeye, patron d’Engie pour le Benelux.