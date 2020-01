Le marché matinal : La carafe d'eau gratuite au restaurant sur Auvio

Séquence consommateur, salarié, assuré, boursicoteur,... Interview de Marc du Bois, CEO de Spadel. Le plus gros producteur d’eau minérale en Belgique est contre l’obligation de l’eau gratuite dans les restaurants. Ses arguments ? L’effet que la mesure aurait sur l’emploi local, et sur les finances de certaines communes. Au rayon emballages, le patron de Spadel (qui se targue d'être neutre en carbone) maintient : l’empreinte carbone d'une bouteille en PET est (en fonction de la distance parcourue) meilleure que celle du verre consigné, notamment en raison des doubles trajets des vidanges. On