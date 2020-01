Le marché matinal : Les robots-conseillers dans vos banques sur Auvio

L’automatisation bancaire ne concerne pas que la diminution du nombre d’agences, ou les transactions du quotidien digitalisées…mais aussi les placements boursiers. Dans votre marché matinal ce matin : les robots-conseillers. De plus en plus d’acteurs financiers proposent ce type d’applications qui permet d’investir en Bourse de manière tout à fait automatisée. Simple, moins cher…un bon plan, vraiment ? On en parle avec Maxime PAQUAY.