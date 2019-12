Le marché matinal : Un belge sur cinq est en situation probable de sur-éducation sur Auvio

.À ’heure des bonnes résolutions du nouvel an, peut-être songez-vous pour 2020, à changer de job, surtout si vous êtes en situation de « suréducation ». Trop qualifié, surdiplômé par rapport à l’emploi que vous occupez. Une situation courante : un belge sur cinq est en situation probable de sur-éducation. Un déclassement individuel et, au-delà du chômage et du temps partiel non choisi, une autre forme de sous-utilisation des compétences humaines sur le marché du travail. Maxime PAQUAY interroge sur ce phénomène Caroline Jacobs, doctorante à l’ULB.