Et on va parler de la 5G, ce matin. La remplacante de la 4G arrive tout doucement en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis... Mais pas chez nous! Encore pas mal d'obstacles techniques, politiques et de santé publique en Belgique