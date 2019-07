Le journal des festivals et de l'évasion - Festival ARTour / Festival Manarat - 02/07/2019

Le journal des festivals et de l’évasion : HUGUES DECALUWE nous emmène dans la région du centre où la 12ème édition du Festival ARTour bat son plein. Le thème de cette biennale 2019, qui se tient jusqu'au 8 septembre, « D'un temps à l'autre, quand l'art contemporain rencontre le patrimoine »... ARTour, c'est 10 lieux de culture et des sites remarquables de la région qui exposent des œuvres, des installations d'artistes contemporains, belges et internationaux.



La première édition du festival Manarat en Tunisie a connu un tel succès que ses organisatrices n’ont eu d’autre choix que de remp