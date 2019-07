Le journal des festivals et de l'évasion - Le festival musical de Namur / le Greenwich and...

Le journal des festivals et de l’évasion : FRANÇOISE BARÉ nous emmène dans une église romane où les concerts vont se succéder dans le cadre des festivals de Wallonie. Le premier à vous promettre l'enchantement et vous emporter est le festival musical de Namur. De l’église Saint-Loup à l’Abbaye de Floreffe en passant par la chapelle du Séminaire, Namur nous accueille pour nous proposer des œuvres de tous répertoires, allant du baroque au jazz, du classique au tango, du contemporain aux musiques du monde..



Changement de registre à Londres où jusqu’au 6 juillet, le Greenwich and Docklands