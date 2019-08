Le journal des festivals & de l'évasion - Le festival Bruxellons et un club de sport très...

Le festival Bruxellons se poursuit encore jusqu’au 7 septembre, au château du Karreveld. Demain, ainsi que les 13 et 14 août, vous aurez l’occasion de découvrir un spectacle qui a remporté un énorme succès au Théâtre Le Public, la saison dernière : « Une vie sur mesure » de Cédric Chapuis, avec sur scène le jeune musicien Pierre Martin.



Nous partons maintenant en Suède. Si vous visitez ce pays pendant l’été, vous tomberez sûrement, dans un parc, sur un groupe de sportifs qui vont enchaîner les mouvements de gymnastique en musique, devant un moniteur perché sur une estrade. Ce sont les membres de Friskis et Svettis, un club de sport très particulier parce qu’il s’agit d’une association, que les moniteurs sont bénévoles, ce qui ne l’empêche pas de compter plus de 500.000 membres.