Le journal des festivals & de l'évasion - 02/08/2019

Eric BUSSIENNE pour le Gouvy jazz et blues festival, qui aura lieu ce week-end à la ferme de la Madelonne de Sterpigny. Claudy LENTZ, le créateur de l’événement, nous parle des spécificités et des temps forts de cette 40ième édition // Michael SCHOLZE. Une programmation éclectique, des artistes venus de plus de 20 pays différents. C’est Esperanzah, à l’Abbaye de Floreffe. Le festival alternatif ouvre ses portes ce vendredi jusqu’à dimanche. Jean-Yves LAFFINEUR, le programmateur, nous livre ses coups de cœur.