Le journal des festival - Le festival « été divert » et le Festival Bruxellons - 15/07/2019

C’est un rendez-vous culturel incontournable cet été à Charleroi : le festival « été divert » se déroule du 12 juillet au 25 aout. Au programme de la musique mais aussi du théâtre de l’humour et même des stages. Mais aussi, le Festival Bruxellons. Il a mis les petits plats dans les grands pour sa 21ème édition : il crée cette année en français la comédie musicale la plus plébiscitée à Londres et à Broadway « My Fair Lady » d’Alan Jay Lerner et Frederick loewe. Un spectacle tous publics mis en scène par Jack Cooper et Simon Paco, 40 comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens sur scène.