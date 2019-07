Le journal des festival - Randonnée insolite dans le Namurois et conte de Chiny - 11/07/2019

Entre Gesves et Ciney, évocation d'une randonnée qui vous offrira non seulement des paysages magnifiques, mais aussi une cinquantaine d'oeuvres d'art. Et puis en province de Luxembourg, Le festival Chiny. Cette année encore, conteurs et conteuses d'ici et d'ailleurs, et de tout style vont vous plonger dans leur univers. Spectacles en salles ou en extérieur, aux quatre coins du village, vous n'avez plus qu'à ouvrir grand vos oreilles.