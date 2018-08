Le journal des festival - Théâtre au vert et la Saison bleue en Tunisie - 22/08/2018

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : BM de Marie MICHIELS. Le festival Théâtre au Vert de Thoricourt, dans le Hainaut, commence ce mercredi. L’originalité de ce festival est de se dérouler dans des granges, des champs ou des églises // Maurine MERCIER, correspondante RTBF en Tunisie. 150 manifestations artistiques et culturelles se déroulent durant 4 mois sur le littoral tunisien. Ces initiatives -dénommées Saison bleue - mettent en valeur le potentiel maritime de la Tunisie et celui de l’économie bleue tout en attirant l’attention sur la vulnérabilité du littoral et de la mer.