Le journal des festival - Des parcs pour enfants en Lybie et le train Sabana en Colombie -...

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : Un architecte libyen veut créer des parcs pour enfants dans son pays ravagé par la guerre civile et le chaos qui ont suivi la chute de Kadafi. Qu’est-ce qui motive cet architecte ? Maurine MERCIER, correspondante RTBF en Libye l’a rencontré. // Le réseau ferroviaire est quasi inexistant en Colombie ; les gouvernements successifs ont préféré investir dans le développement d’axes routiers. Une ligne est néanmoins devenue une référence pour les touristes nationaux et internationaux : la SABANA. Au départ de la capitale Bogota, le train Sabana permet de