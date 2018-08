Le journal des festival - Le royal Festival de Spa et le Musée Monopoli - 07/08/2018

Encore un endroit extraordinaire à découvrir dans notre voyage à travers la Wallonie insolite : le musée Monopoli à Havelange dans le Condroz namurois ! Rien à voir avec le jeu mais avec la ville dont est natif le créateur du musée de l’automate. Chaque machine fonctionne et certaines ont plus de 100 ans. Visite de cette véritable caverne d’Ali Baba. Et la 59ème édition du Royal Festival de Spa.