Le journal des festival - Ballade dans les Fagnes et la Colombie en fleur - 06/08/2018

La Colombie fête la fleur à Medellin jusqu'au 12 août. Le festival “ Feria des las flores” ( La Foire des fleurs) a débuté le 3 août. Il s'agit d'un des évènements les plus importants de la capitale économique du pays. Il attire plus de 25 000 touristes étrangers et plus de 800 000 visiteurs pour 400 activités : concerts, théâtre, défilés, foires, spectacles, ateliers de création. // Nicole DEBARRE pour une ballade dans les Fagnes