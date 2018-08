Le journal des festival - Le festival Esperanzah et le Gouvy jazz & Blues - 03/08/2018

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION Robin DUCULOT pour la 17ième édition du festival Esperanzah ce week-end à Floreffe. Si le festival se veut un the place to be des nouveaux courants émergents, c’est aussi devenu plus qu’un festival de musique comme nous l’explique son directeur Jean-Yves LAFFINEUR. // Eric BUSSIENNE. Le Gouvy jazz & Blues se tiendra ce week-end à la ferme Madelone de Sterpegny, en province de Luxembourg. Le vendredi et le samedi seront consacrés au jazz be-bop et le dimanche au blues. Interview de l’organisateur Claudy LENTZ qui nous parle des têtes d’affiche