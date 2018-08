Le journal des festival - La grotte de Crupet et une fanfare solidaire en Colombie - 01/08/2018

LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION. Thierry VAN GULICK. Le village de Crupet, en province de Namur, attire environ 10 000 visiteurs par an. La particularité de ce village, c’est sa grotte artificielle particulièrement kitsch. Interview de Véronique LANCIEN, de l’office du tourisme // Najet BENRABAA et Sarah NABLI, correspondantes RTBF en Colombie. Des étudiants français ont créé une fanfare pour enseigner la musique à de jeunes Colombiens de quartiers défavorisés. Interviews de Thibault MORISSEAU, un des membres de la fanfare Mayday Brass’Hard et d’un enfant des quartiers.