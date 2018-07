Le journal des festival - "L'avenir dure longtemps" et la visite d'un campement amérindien -...

LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION

1. Le Festival Bruxellons propose un énorme succès théâtral : « L’avenir dure longtemps », un texte de Louis Althusser adapté par le metteur en scène Michel Bernard, et interprété par le comédien Angélo Bison. Présentation : Nicole Debarre.

2. Direction le Québec et, plus précisément dans le campement amérindien Amischk où Marie-Laure JOSSELIN s’est rendue pour une immersion dans la nature profonde tout en apprenant les plantes médicinales utilisées par les peuples autochtones