Le journal des festival - Wallonie insolite et l'entrée du Christ à Bruxelles - 27/07/2018

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : Thierry VANGULICK. La Wallonie insolite, c'est le thème de l'année choisi par Wallonie Belgique tourisme. 25 destinations étonnantes, hors des sentiers battus. Nous vous proposons de découvrir l'une de ces curiosités touristiques. En route pour Havelange, en province de Namur, où un diner champêtre nous attend. // Nicole DEBARRE pour L’entrée du Christ de Dimitri VERHULST, une fable drôle et grinçante qui nous plonge dans la complexité de notre pays. Avec Eric DE Staercke, au château du KARREVELD à Bruxelles vendredi et samedi soir.