Le journal des festival - Visite de l'Abbaye de Maredsous & de l'exposition "Guerre et paix" -...

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : Nicole DEBARRE. Découverte de l’Abbaye de Maredsous, dans la vallée de la Molignée, en compagnie du guide Christian MATTELARD. Ce Monastère fondé au XIXème siècle abrite encore aujourd’hui des moines bénédictins // Cathy MASSART pour l’exposition Guerre et paix. Spa et l’Europe, de 1914 à 1920. Cette exposition met en évidence, à l'aide de l'univers de la BD, l'installation du grand quartier général allemand à Spa et l'abdication du Kaiser GUILLAUME durant la Première Guerre mondiale. Un autre volet, plus pacifiste, évoque la Commission d'armistice qu