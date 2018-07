Le journal des festival - Tomorrowland & le festival du Qawali en Inde - 20/07/2018

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : Ce week-end, c’est Tomorrowland, à Boom, près d’Anvers. 400 000 personnes sont attendus pour la 14ième édition de ce festival électro peace and love version 21ième siècle. Interview de Rudy LEONET qui nous explique en quoi consiste ce festival // Direction Nizamudine, un quartier médiéval au cœur de New Delhi. Tous les soirs, une dizaine de musiciens en habits traditionnels viennent chanter des poèmes de l’époque de Nizamudine AULIA, un poète musulman et soufi du 13ième siècle. Reportage sur place de notre correspondant en Inde, Sébastien FARCIS.