Le journal des festival - Les Francofolies de Spa & le premier musée du cinéma en Colombie -...

JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L’EVASION : Du changement aux Francofolies de Spa cette année, la scène Pierre RAPSAT quitte la place de l’Hôtel de ville pour s’installer place Royale, au centre de Spa. Au programme de cette 25ième édition : ROMEO ELVIS, SONFJORD, BLANCHE, Clara LUCIANI, Francis CABREL et l’un des groupes phares des années New Wave, The Human LEAGUE. Interview de l’organisateur Charles GARDIER // Le premier musée du cinéma de Colombie. CALIWOOD - créé à Cali dans le sud de la Colombie - fête ses dix ans. Interview des deux créateurs du musée.