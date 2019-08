Interview de Frédéric CHOME, un serial entrepreneur qui a repris la marque Tale Me (en faillite) fin février. Tale Me est une marque qui s'est fait connaître dans la location de vêtements pour jeunes enfants et femmes enceintes. On verra avec lui les difficultés qu'il a fallu gérer en reprenant une entreprise en faillite alors qu'il a plutôt l'habitude de lancer des entreprises. Michel Gassee