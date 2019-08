Le journal de l'éco - Nos habitudes de consommation le long des axes routiers - 05/08/2019

Dans le dossier d’écomatin, Michel Gassée va s’intéresser à nos habitudes de consommation avec ce constat du spécialiste de l’immobilier Cushman & Wakefield: ça marche très fort pour les magasins situés le long des axes routiers.

Ce qui incite les enseignes commerciales à s’y installer et donc, étoffe l’offre commerciale qui va ensuite attirer plus de clients. Pour les investisseurs, les propriétaires des surfaces commerciales dans le long des axes routiers, c’est la promesse de loyers et des rendements stables.

A part les rues commerçantes situées dans des zones dites secondaires, Cushman Wakefield estime que le secteur de l’immobilier commercial se porte comme un charme

